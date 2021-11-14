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Jennifer Aniston'dan 'En Seksi Erkek Paul Rudd' yorumu: Biz bunu her zaman biliyorduk! - Magazin haberleri

Jennifer Aniston'dan 'En Seksi Erkek Paul Rudd' yorumu

Geçtiğimiz yıllarda Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham ve Michael B. Jordan gibi ünlü isimlerin layık görüldüğü 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanı bu sene Amerikalı oyuncu Paul Rudd'a verildi. Jennifer Aniston 'Friends' dizisindeki rol arkadaşı Rudd ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından dile getirdi

14.11.2021 - 11:34 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Ant-Man', 'Fırlama Kızlar' ve 'Friends'te rol alan ünlü aktör Paul Rudd, People dergisi tarafından bu yıl 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanına layık görüldü.

    Oyuncu Jennifer Aniston da konuyla ilgili düşüncelerini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

  • "BİZ BUNU HER ZAMAN BİLİYORDUK!"

    Aniston, arkadaşının 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilmesi hakkında, "Bu beni çok mutlu ediyor. Biz bunu her zaman biliyorduk ama Paul Rudd resmi olarak People'a göre 'Yaşayan En Seksi Erkek" ifadelerini kullandı.

  • "SENİ SEVİYORUZ"

    Jennifer Aniston, Rudd ile birlikte başrolleri paylaştıkları 1998 yapımı romantik komedi türündeki 'The Object of My Affection' filminden bir sahnenin görselini de paylaşarak, "Garip olan senin yaşlanmaman! Ama seni yine de seviyoruz." yorumunu yazdı.

  • İkili, birlikte pek çok yapıma imza attı. 2012 yapımı 'Wanderlust' filmi ile 'Friends' dizisinin son iki sezonunda da birlikte kamera karşısına geçmişti. Rudd, 'Friends' dizisinde Phoebe'nin eşi 'Mike Hannigan' karakterine hayat vermişti.

  • "BUNU BENDEN ÖNCE ALMASI GEREKEN ÇOK İNSAN VAR"

    Öte yandan mutluluğunu dergiyle paylaşan Paul Rudd, bazılarının bu onuru almasına şaşıracağını ifade etmişti. Rudd, "İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında 'Ne?' diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var." diye konuşmuştu.

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