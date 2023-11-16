Jennifer Aniston: O mesajları sonsuza dek saklayacağım
'Friends'te 'Rachel Green'i canlandıran Jennifer Aniston, vefat eden rol arkadaşı Matthew Perry'e veda etti. Oyuncu, "Son birkaç haftadır onunla mesajlarımı okuyup, bir ağlayıp bir gülüyorum. Onları sonsuza dek saklayacağım" ifadelerini kullandı
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Dünyanın en ünlü dizilerinden biri olan 'Friends'te 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evindeki jakuzide boğularak, yaşamını yitirmişti. Perry'nin ölümü tüm Hollywood'u derinden sarsmıştı.
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ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI
Vefatının ardından Matthew Perry'nin 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, ortak bir açıklama yayınlamıştı.
'Friends' oyuncuları, "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte..." demişti.
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"O MESAJLARI SONSUZA DEK SAKLAYACAĞIM"
Dizide 'Rachel Green'i canlandıran Jennifer Aniston, yaptıkları ortak açıklamanın ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Son birkaç haftadır Perry ile mesajlarını okuyup, bir ağlayıp bir güldüğünü dile getiren Aniston, "Onları sonsuza dek saklayacağım" şeklinde konuştu.
Jennifer Aniston, ardından Matthew Perry'nin kendisine gönderdiği, "Seni güldürmek günümü güzelleştirdi. Günüm güzelleşti" ifadelerini takipçileriyle paylaştı. Aniston'un yakın arkadaşına, "Binlerce kez gülümsemenin ilki..." yanıtını verdiği görüldü.
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"O BİZİM DNA'MIZIN BİR PARÇASIYDI"
Aniston, ardından gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Bu seferki beni derinden yaraladı. Matty'mize veda etmek zorunda kalmak daha önce hiç yaşamadığım çılgınca bir duygu dalgası oldu. Hepimiz hayatımızın bir noktasında kayıp yaşarız. Hayat kaybı ya da sevgi kaybı... Bu kederin içinde gerçekten oturabilmek, birini bu kadar derinden sevdiğiniz için sevinç ve minnettarlık anlarını hissetmenizi sağlar ve biz onu derinden sevdik. O bizim DNA'mızın bir parçasıydı. Biz her zaman altı kişiydik. Bu, kim olduğumuzu ve yolumuzun ne olacağını sonsuza dek değiştiren seçilmiş bir aileydi. Matty insanları güldürmeyi seviyordu. Kendisinin de söylediği gibi; eğer 'kahkaha' duymazsa öleceğini düşünürdü. Hayatı kelimenin tam anlamıyla buna bağlıydı ve tam da bunu yapmayı başardı. Hepimizi güldürdü. Hem de çok güldürdü. Matty, seni çok seviyorum ve şu anda tamamen huzur içinde olduğunu ve acı çekmediğini biliyorum. Seninle her gün konuşuyorum... Bazen, 'Daha çılgın olabilir misin?' dediğini duyar gibi oluyorum. Dinlen küçük kardeşim. Günümü hep güzelleştirdin...
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"EN İYİ 10 YIL İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Lisa Kudrow, Perry'nin vefatının ardından, "Söylediğin bir şeye beni o kadar çok güldürdüğün için teşekkür ederim, kaslarım ağrıyor ve her gün yüzümden yaşlar dökülüyor. Uzlaşma gerektiren altı yönlü bir ilişkide açık kalbin için teşekkür ederim. İyi olmadığın zamanlarda işe geldiğin ve sonra tamamen mükemmel olduğun için teşekkür ederim. Bir insanın sahip olabileceği en iyi 10 yıl için teşekkür ederim. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Seninle geçirdiğim zaman için teşekkür ederim Matthew..." demişti.
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"KOMİK ZAMANLARIMIZI ASLA UNUTMAYACAĞIM"
David Schwimmer, "Matty, on inanılmaz kahkaha ve yaratıcılık yılı için teşekkür ederim. Kusursuz komik zamanlamanızı ve sunumunuzu asla unutmayacağım. Düz bir diyalog satırını alıp, kendi isteğinize göre eğip, bükebilir ve ortaya o kadar özgün ve beklenmedik derecede komik bir şey çıkarırdınız ki... Hâlâ hayretler içinde kalıyorum ve yüreğin vardı... Altı yabancıdan bir aile yaratabilmemiz için cömert davrandın ve bizimle paylaştın. Seni yukarıda bir yerlerde, aynı beyaz takım elbisenin içinde, ellerin cebinde etrafına bakarken hayal ediyorum" mesajını yayınlamıştı.
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"KOMİK VE NAZİK BİRİYDİ"
Courteney Cox, "Seninle geçirdiğim her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum. Matthew ile yaptığım gibi biriyle yakın çalıştığınızda, paylaşmak istediğim binlerce an var. Şimdilik burada en sevdiklerimden biri var. Biraz geçmişten bahsetmek gerekirse; 'Chandler' ve 'Monica'nın Londra'da tek gecelik bir kaçamak yapmaları gerekiyordu ama seyircinin tepkisi yüzünden, bu onların aşk hikayesinin başlangıcı oldu. Bu sahnede çekime başlamadan önce söylemem için komik bir replik fısıldadı. Sık sık böyle şeyler yapardı. Komik ve nazik biriydi...." ifadelerini kullanmıştı.
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"SANA 'ARKADAŞIM' DEMEK BENİM İÇİN BİR ONURDU"
Matt LeBlanc, "Matthew, kalbim buruk bir şekilde veda ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar dürüst olmak gerekirse hayatımın en sevdiğim zamanları arasında yer alıyor. Seninle aynı sahneyi paylaşmak ve sana 'Arkadaşım' demek benim için bir onurdu. Seni düşündüğümde hep gülümseyeceğim ve seni asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Kanatlarını aç ve uç kardeşim, sonunda özgürsün. Sevgilerimle... Ve sanırım bana borçlu olduğun 20 dolar sende kalacak..." satırlarını paylaşmıştı.
Fotoğraflar: AP, Instagram