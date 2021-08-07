"AŞI OLMAYANLARIN SARILMA ŞANSI YOK"



Ünlü oyuncu, "Her gün test yaptırmadığımıza göre bilgi vermenin ahlaki ve profesyonel olarak zorunluluk olduğuna inanıyorum." diye konuşmuştu.

Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü: Bu bir aldatmaca. Çünkü herkes kendi görüşünü haklı görüyor ama pek çok görüşün korku ve propaganda dışında bir dayanağı yok.