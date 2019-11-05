Dewan, sevgilisiyle öpüşürken çekilen bir pozunu "Senin doğduğun gün, dünya daha güzel bir yer oldu. Senin gücün, kibarlığın, mizah duygun ve şefkatli güzel ruhun, seni tanıyan herkese dokunuyor. Seni sevdiğim ve senin tarafından sevildiğim için dünyanın en şanslı kızıyım" notuyla birlikte paylaştı.