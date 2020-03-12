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Jenna Dewan ile Steve Kazee'nin Callum Michael Rebel Kazee adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Bir süredir anne olmak için gün sayan Dewan, müjdeyi Instagram'dan duyurdu.

Oyuncu, bebeği ile ilk karşılaştığı kareyi paylaşarak, "Dünyaya hoş geldin küçük melek" ifadelerini kullandı.

Dewan, 'Step Up' filminin setinde tanıştığı oyuncu 'Channing Tatum' ile 2009'da evlenmişti. İkili, 2018 yılında yollarını ayırmıştı. Dewan'ın bu evlilikten de Everly adında bir kızı bulunuyor.