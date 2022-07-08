Jehan Barbur'dan yeni tekli

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Sözü ve bestesi sanatçı Jehan Barbur'un kendisine ait "Yabancı" adlı parçanın, düzenlemesi büyük usta Erkan Oğur'a ait.

Gitar, kopuz ve perdesiz gitar ile şarkıya büyü katan Erkan Oğur ile birlikte bas gitarda değerli müzisyen Alp Ersönmez'in adı yer alıyor. Kayıt, mix ve mastering ise Serkan Özyurt'a ait.

Jehan Barbur'un "Yabancı" adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.