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        Haberler Dünya Jeffrey Epstein ve Prens Andrew'u suçlayan Virginia Giuffre 41 yaşında intihar etti | Dış Haberler

        Jeffrey Epstein ve Prens Andrew'u suçlayan Virginia Giuffre 41 yaşında intihar etti

        Jeffrey Epstein ve Prens Andrew'u suçlayan, Epstein davasının bir numaralı davacısı Virginia Giuffre, 41 yaşında hayatını kaybetti. Giuffre ailesi, Virginia Giuffre'nin Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:20
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        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
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        Hakkında insan kaçakçılığı, taciz ve tecavüz gibi suçlamalar bulunan, hapishanede intihar ederek yaşamına son veren iş adamı Jeffrey Epstein'i ve Prens Andrew'i cinsel tacizle suçlayan Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında yaşamını yitirdi.

        Ailesi bir açıklama yaparak Virginia Giuffre'nin birkaç yıldır yaşadığı Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ettiğini doğruladı.

        "Virginia'nın dün gece Batı Avustralya'daki çiftliğinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Hayatı boyunca cinsel istismar ve seks ticareti mağduru olan Virginia intihar ederek yaşamını yitirmiştir. Sonunda, istismarın bedeli o kadar ağır oldu ki, Virginia için bu ağırlığı taşımak dayanılmaz hale geldi. Hayatında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ışıl ışıl parladı. Onu çok özleyeceğiz" denildi.

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        Giuffre, Epstein'ın en çok ses çıkaran kurbanlarından biriydi ve ergenlik çağından itibaren Epstein ve uzun süredir birlikte olduğu Ghislaine Maxwell tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ediyordu.

        Ailesi onu cinsel istismar ve seks kaçakçılığına karşı "azimli bir savaşçı" ve "hayatta kalan pek çok kişiyi aydınlatan bir ışık" olarak tanımladı.

        Epstein'ın kurbanlarından birini temsil eden avukat Josh Schiffer, Giuffre'nin Epstein'in ağının ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi: "Giuffre'nin katkısı, işbirliği, başlangıçtaki cesareti ve diğer pek çok insana öne çıkmaları için ilham vermesi olmasaydı bu dava var olamazdı."

        "Şüpheli bir durum yok"

        Ölüm araştırılacak ancak şüpheli olarak değerlendirilmiyor.

        Bu ayın başlarında Giuffre sosyal medyada, sadece birkaç günlük ömrü kaldığını paylaşmıştı.

        Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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        #Virginia Giuffre
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