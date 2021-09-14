"BANA LENFOMA TEŞHİSİ KONULDU" DEMİŞTİ

Bridges, 19 Ekim 2020’de kansere yakalandığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum." mesajını paylaşmıştı.

Tedaviye başladığını duyuran Jeff Bridges, iyileşme haberini de sosyal medyadan açıklayacağını söylemişti.