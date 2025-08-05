Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Vittoria Ceretti'yi ağırladılar - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Vittoria Ceretti'yi ağırladılar

        Haziran ayında evlenen Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, tatile Ibiza'da devam ediyor. Çift, Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'yi lüks yatlarında misafir etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 09:57 Güncelleme: 05.08.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüks misafirlik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, haziran ayında Venedik'teki düğünleri sonrasında lüks yatlarıyla tura çıktı.

        Milyarder çift, hafta sonu ünlü isimleri yatta misafir etti. Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti, Bezos ile Sanchez'in İspanya'nın Ibiza kıyılarına demirlediği yatında onlara eşlik etti.

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, 500 milyon dolarlık yatlarına gelen Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti'yi oldukça sıcak bir şekilde karşıladı.

        REKLAM

        İki ünlü çift, Venedik'teki 50 milyon dolarlık ihtişamlı düğünden bu yana ilk kez bir araya geldi.

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Venedik'in San Giorgio Maggiore adasındaki bir amfi tiyatroda Bill Gates, Ürdün Kraliçesi Rania, Kardashian Ailesi, Tom Brady, Orlando Bloom, Sydney Sweeney gibi ünlü isimlerin katıldığı bir düğün yapmıştı.

        50 yaşındaki Leonardo DiCaprio ile 26 yaşındaki model Vittoria Ceretti, iki yıldır birliktelik yaşıyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #Leonardo DiCaprio
        #lüks yat
        #Vittoria Ceretti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor
        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
        "Netanyahu'nun itirazı ateşkesi engelledi"
        "Netanyahu'nun itirazı ateşkesi engelledi"
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Habertürk Anasayfa