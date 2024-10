Jayden Oosterwolde: İlk 8’de olmamız gerektiğini düşünüyorum

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Müsabakanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Hollanda'ya gelen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolculardan Jayden Oosterwolde, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"UMARIM GALİBİYETLE DÖNERİZ"

Geçtiğimiz yıl da eski takımı Twente ile oynadıklarını belirten Oosterwolde, "Eski yuvama geri döndüm. Geçen yıl da Twente ile oynamıştık. Benim için güzel bir hatıra olmuştu. Umarım yarın akşam da benim için güzel bir hatıra olur. Enteresan bir maç olacak. Bence her iki takım da çok iyi. Twente, geçen hafta Manchester United’a karşı güzel bir iş çıkardı ama biz de Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Yeni bir teknik direktörümüz var. Kendisinin takım üzerinde çok güzel etkisi var. Umarım yarın da iyi olur ve galibiyetle döneriz. Geçen yıl da aynısını yapmak zorundaydım ama tabii ki hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe’de başarı göstermek zorundayım. Biz de Avrupa Ligi’ne katılmak istiyoruz. Hoş bir duygu değil ama profesyonel davranmanız gerekiyor. Dusan Tadic’in Hollanda’da daha fazla eski aşkları (takımları) var. Onun için de güzel bir his bu. Twente bence çok iyi takım. Defans ve hücum açısından her iki yönden de iyiler. Birlikte çalışan bir takım" diye konuştu.