Kendine güveninin eşi sayesinde geldiğini belirten Momoa, "Eğer biri bana bir şeylerin mümkün olmadığını söylerse, ona, 'Dostum burayı dinle! Ben Lisa Bonet ile evlendim. Her şey mümkündür' derim sözleriyle aşkını dile getirmişti.