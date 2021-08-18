"BAŞKA ŞEYLERE YÖNELMESİNİ İSTİYORUM"

42 yaşındaki aktör, ET'ye verdiği röportajda; çocuklarından birinin halihazırda oyunculuğa ilgi duyduğunu ancak hırsını teşvik etmek için herhangi bir şey yapmadığını söyledi.

Çocukları eğlence sektörünün dışında tutmak için elinden geleni yapacağını belirten Momoa, "Hikaye anlatıcılığını, teatral şeyleri, yönetmenliği ve film yapımcılığını seviyorum ama bilirsiniz onların gerçekten başka şeylere yönelmesini istiyorum." dedi.