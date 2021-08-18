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Jason Momoa: Çocuklarımın oyuncu olmasını istemiyorum

Ünlü aktör Jason Momoa, Lisa Bonet ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Lola ve Nakoa Wolf'un kendisini örnek alarak oyuncu olmalarını istemediğini açıkladı. Momoa, konuyla ilgili, "Yapması çok zor ve bu baskıyı hissetmelerini istemiyorum. Ben dayanıklı biriyim, üstesinden gelebilirim ama sevdiğim birini dahil etmek istemem." dedi

18.08.2021 - 10:58 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • "Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı "Khal Drogo" karakteriyle yıldızı parlayan ABD'li aktör Jason Momoa, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan Momoa, çocuklarının kendisini örnek alarak oyuncu olmalarını istemediğini dile getirdi.

    Modellik ve oyunculuk yapmaya genç yaşta başlayan Jason Momoa, çocuklarını eğlence sektörüne girmekten caydırmaya çalışacağını ifade etti.

  • "BAŞKA ŞEYLERE YÖNELMESİNİ İSTİYORUM"

    42 yaşındaki aktör, ET'ye verdiği röportajda; çocuklarından birinin halihazırda oyunculuğa ilgi duyduğunu ancak hırsını teşvik etmek için herhangi bir şey yapmadığını söyledi.

    Çocukları eğlence sektörünün dışında tutmak için elinden geleni yapacağını belirten Momoa, "Hikaye anlatıcılığını, teatral şeyleri, yönetmenliği ve film yapımcılığını seviyorum ama bilirsiniz onların gerçekten başka şeylere yönelmesini istiyorum." dedi.

  • "BU BASKIYI HİSSETMELERİNİ İSTEMİYORUM"

    Lola (14) ve Nakoa Wolf (12) isimli çocuklarının oyuncu olmasını istemediğini tekrar tekrar belirten Momoa, "Yapması çok zor ve bu baskıyı hissetmelerini istemiyorum. Ben dayanıklı biriyim, üstesinden gelebilirim ama sevdiğim birini dahil etmek istemem." şeklinde konuştu.

  • YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

    Yıllar sonra bir itirafta bulunan ünlü oyuncu, "Game of Thrones"tan ayrıldıktan sonra eşi Lisa Bonet, çocukları Lola ve Nakoa-Wolf ile birlikte, yıllarca faturaları ödeme mücadelesi verdiklerini anlatmıştı.

  • "Game of Thrones'tan sonra açlık çektik demek istiyorum." ifadesini kullanan Momoa, "İş alamadım. Bebeklerimiz varken ve tamamen borç içindeyken çok zorlayıcıydı" şeklinde konuşarak, geçirdiği zor günleri anlatmıştı.

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