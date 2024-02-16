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        Haberler Gündem 3. Sayfa JASAT ekipleri çözdü! Cinayete kaza süsü... Komşudan kanlı tuzak! - Denizli son dakika haberleri

        JASAT ekipleri çözdü! Cinayete kaza süsü... Komşudan kanlı tuzak!

        Denizli'de, 5 ay önce tek taraflı trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen yaşlı adamın, komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sopalarla önünü kestikleri Şahin Demirten'i döverek öldüren, motosikleti ve cesedi sürükleyerek cinayete kaza süsü veren şüphelilerin sinsi planını, jandarmanın olay yerinde bulduğu odun parçaları bozdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:49
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        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
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        Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Eylül 2023'te Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Şahin Demirten'in devrilen motosikletinin yanında ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttü.

        OLAY YERİNDE SOPA PARÇALARI BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre Demirten'in otopsisinde aldığı yaralarla motosikletin devrilme açısının farklı olduğunun belirlenmesi ve oğlunun olay yeri çevresinde sopa parçaları bulduğunu söylemesi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip yürüttü.

        BAŞINA SOPAYLA VURULMUŞ

        Olay yeri incelemesi sonucu, Demirten'in başına iki kez sopayla vurularak darp edildiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

        4 KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

        Demirten'in motosiklet kazası geçirdiği ihbarını yapan ve o tarihte tanık olarak ifade veren komşusu C.G (21) "kasten öldürme" suçlamasıyla, babası H.G, annesi M.G. ve ablası S.G de ona yardım ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

        DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

        Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden C.G'nin, Demirten'in başına sopayla vurduğunu, kan kaybettiğini görerek ihbarda bulunduğunu daha sonra motosiklete binerek fren izi çıkardığını, maktulü motosikletin yanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere tepki gösterdi.

        "MOTORDAN DÜŞTÜ BAŞINI TAŞA VURDU" DEDİLER

        Demirten'in oğlu Ceyhun Demirten, gazetecilere, astım hastası olan babasının ölümü sonrası kendilerine kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaza yaptığının söylendiğini belirtti. Olayın evlerine çok yakın bir yerde gerçekleştiğini ifade eden Demirten, "Darbe aldığı yerle motosikletin farklı noktalara yıkıldığını gördüm. 'Motordan düştü başını taşa vurdu' dediler.

        Hastanede gördüğümde motordan düştüğüne inanmadım, otopsi yapılmasını istedim. Olay yerinde sopa parçaları buldum. Denizli JASAT ekipleri olaya dahil oldu ve çözüldü. Bu bir kişinin tek başına yapacağı iş değil" dedi.

        Savcılıktaki sorguları devam eden şüphelilerin, ‘Kasten adam öldürmek” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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