Jared Leto yıllar önce kaybettiği Oscar heykelciğini buldu
'Dallas Buyers Club'daki performansıyla 2014'te Oscar kazanan Jared Leto, yıllar önce kaybettiği Oscar heykelciğini bulduğunu duyurdu
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Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, 2018'den beri görmediğini itiraf ettiği Oscar heykelciğini nihayet buldu.
52 yaşındaki Hollywood yıldızı, kaybettiği itirafını üç yıl önce yaptığı ödülüyle pozlarını sosyal medyada paylaştı.
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"Oscar'ımı buldum" mesajıyla sosyal medyada paylaşım yapan Leto'ya tebrik mesajları yağdı.
Ünlü oyuncu, Oscar heykelciğini nerede ve ne zaman bulduğuna dair bilgi vermedi.
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Leto, 2021'de katıldığı 'The Late Late Show'da James Corden'a Oscar'ını üç yıldır görmediğini açıklamış, "Los Angeles'ta evimi taşımıştım ve taşındığımızda ödül sihirli bir şekilde ortadan kayboldu'' demişti.
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Leto, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını 'Dallas Buyers Club'daki performansıyla 2014'te kazanmıştı.
Ödülü alırken, kendisine hayal kurmayı öğrettiğine inandığı annesine ve AIDS'e karşı savaşı kaybeden 36 milyon insana saygı duruşunda bulunmuştu.
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Leto, 'Dallas Buyers Club'da, HIV pozitif olan ve bağımlılıkla mücadele eden trans kadın Rayon'u canlandırdı.