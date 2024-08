Jared Leto Thirty Seconds to Mars'la konseri için İstanbul'a geliyor

REKLAM advertisement1

Dünyanın en ünlü gruplarından Thirty Seconds to Mars, 27 Ekim’de İstanbul’da konser verecek. Konser grubun yeni albümü ve Seasons World Tour 2024 kapsamında Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek. Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika'yı kapsayan büyük dünya turu kapsamında Türkiye’de sahne alacak grup, yeni albümleri “It's The End of the World but It's a Beautiful Day”i ve en sevilen parçalarını dinleyiciler için seslendirecek.

Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan, çok sayıda multi-platinum ödüllü Thirty Seconds to Mars, Concord Records'tan çıkan altıncı stüdyo albümleri “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day” ile muhteşem bir geri dönüş yaptı. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.