DHA

İngiltere´de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu.

Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık´tan Ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı. Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.