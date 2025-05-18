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        Haberler Bilgi Yaşam Japonya’daki yasak ada: Okinoshima Adası’na kadınların neden girmesi yasak?

        Japonya’daki yasak ada: Okinoshima Adası’na kadınların neden girmesi yasak?

        Japonya'nın Fukuoka eyaletine bağlı Munakata şehri açıklarında yer alan Okinoshima Adası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kutsal bir adadır. Ancak, bu adaya kadınların girişi yasaktır. Bu yasağın kökeni ve günümüzdeki yansımaları, hem kültürel hem de toplumsal açıdan tartışmalara yol açmaktadır. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 18.05.2025 - 07:30
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        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
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        Okinoshima Adası, Japonya'nın dini ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Ancak, kadınların adaya girişinin yasak olması, modern toplumda cinsiyet eşitliği açısından eleştirilmektedir. İşte detaylar!

        OKINOSHIMA ADASI: KUTSAL BİR MİRAS

        Okinoshima Adası, Japonya'nın Fukuoka eyaletine bağlı Munakata şehri açıklarında, Genkai Denizi'nde yer almaktadır. Bu ada, Shinto inancına göre kutsal kabul edilmekte ve Munakata Taisha tapınak kompleksinin bir parçası olan Okitsu-miya tapınağına ev sahipliği yapmaktadır.

        Adada, M.S. 4. yüzyıldan itibaren dini ritüellerin gerçekleştirildiği ve bu ritüellerin izlerinin günümüze kadar korunduğu bilinmektedir. Adada bulunan 80.000'den fazla arkeolojik eser, Japonya'nın ulusal hazineleri arasında yer almaktadır.

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        KADINLARIN GİRİŞ YASAĞININ NEDENLERİ

        Okinoshima Adası'na kadınların girişinin yasaklanmasının arkasında birkaç teori bulunmaktadır. Bunlardan biri, Shinto inancında adet kanının kutsal alanları kirlettiği inancıdır. Bu nedenle, kadınların adaya girişi yasaklanmıştır. Bir diğer teori ise, deniz yolculuklarının tehlikeli olması nedeniyle kadınların korunması amacıyla bu yasağın getirildiğidir.

        RİTÜELLER VE KURALLAR

        Adada bulunan Okitsu-miya tapınağına sadece erkekler girebilmektedir. Ziyaretçiler, adaya ayak basmadan önce denizde çıplak olarak yıkanarak arınma ritüelini gerçekleştirmek zorundadır. Ayrıca, adadan hiçbir şey alınamaz ve adada yaşananlar hakkında konuşmak yasaktır

        UNESCO DÜNYA MİRASI STATÜSÜ

        2017 yılında Okinoshima Adası ve Munakata bölgesindeki ilgili alanlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu statü, adanın kültürel ve dini önemini uluslararası düzeyde tanımaktadır. Ancak, bu durum kadınların adaya giriş yasağını değiştirmemiştir.

        MODERN DÜNYADA TARTIŞMALAR

        Kadınların adaya girişinin yasak olması, modern toplumda cinsiyet eşitliği açısından tartışmalara yol açmaktadır. Bazı eleştirmenler, UNESCO'nun bu tür ayrımcı uygulamaları olan yerleri Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmesini sorgulamaktadır.

        Kaynak: CNN Travel, Tokyo Weekender, KOHA, The Guardian

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