17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, dün Japonya ile Kongre'nin onayına ihtiyaç duymadan yürürlüğe girebilecek bir ticaret anlaşması için ön anlaşmaya vardığını söylerken, Japonya'dan ithal otomobillere gümrük vergisi uygulanmayacağına dair güvence vermekten kaçındı.
Beyaz Saray'ın yayınladığı Trump Kongre'ye gönderdiği mektubunda "önümüzdeki haftalarda" gümrük vergisi ve dijital ticaret konularında bir anlaşma yapma niyetini ve bu anlaşmanın ABD Başkanı'nın resmi açıklama yoluyla karşılık gümrük vergileri indirimleri yapmasına imkan tanıyan ticaret kanunu maddesi kapsamında olacağını bildirdi.
GEÇEN YIL AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞTI
Trump mektubunda, "Ayrıca Japonya ile dijital ticaret alanında Senato'nun onayına ihtiyaç duymadan yürürlüğe girebilecek anlaşma yapacağım" dedi. İki anlaşma da "fast track" onay süreci dahilinde olduğundan Kongre'nin onayına sunulmadan yürürlüğe girebilir. Trump yönetimi geçen sene aynı yöntemle Japonya ile müzakerelerin başladığını Kongre'ye bildirmişti.
Trump, Japonya açısından önemli olan Japon otomobilleri ve oto parçalarıyla ilgili vergi getirilip getirilmediğiyle ilgili herhangi bir şey söylemedi. Yüzde 25'e varan ek vergi konularını içeren "Section 232"ye maruz kalınmaması Tokyo ve Washington'un
ticaret görüşmelerinde önemli bir faktör oldu.
Başmüzakereci Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, "(anlaşmada) Son durumda 232'nin uygulanmayacağını yeniden teyit
etmeyi planlıyoruz" dedi. Ekonomi Bakanı Taro Aso, anlaşmanın kurlarla ile ilgili herhangi bir düzenleme içermeyeceğini söyledi. Japonya döviz piyasasına müdahale ile ilgili yapabileceği hamleler konusunda elini kolunu bağlayacak bir anlaşmaya girmekten kaçınıyor.
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