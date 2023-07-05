Japonya'nın tartışma yaratan radyoaktif atık su tahliyesi

Kanada Nükleer Güvenlik Komisyonu, trityumun kendisinin cilde nüfuz edemeyecek kadar zayıf olduğunu ancak 'aşırı miktarda' tüketilirse kanser riskini artırabileceğini söylüyor. Bu arada, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu da 'radyasyona maruz kalmanın bazı sağlık riskleri oluşturabileceğini' kabul etti ancak 'herkesin her gün az miktarda trityuma maruz kaldığını' da ekledi.
Atık su salınım planını değerlendirmek için Pasifik Adası Forumu ile birlikte çalışan bir grup uluslararası bilim insanı arasında yer alan Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'ndeki Kewalo Deniz Laboratuvarı'nın yöneticisi Robert H. Richmond ise planın ayrıntılarını inceledikten sonra planı 'tavsiye edilmeyen' ve erken olarak nitelendirdi.
Richmond atık suyu seyreltmenin, deniz ytaşamı üzerindeki etkisini azaltmak için yeterli olmayabileceğinden endişelendiğini belirtti. Richmond'a göre trityum bitkiler, hayvanlar ve bakteriler de dahil olmak üzere besin zincirinin çeşitli seviyelerinden geçebilir ve biyolojik olarak birikebilir.