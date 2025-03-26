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        Haberler Dünya Japonya'nın batısında devam eden orman yangınları 600 hektardan fazla alanı kül etti | Dış Haberler

        Japonya'nın batısında devam eden orman yangınları 600 hektardan fazla alanı kül etti

        Japonya'nın batısında hafta sonundan bu yana süren orman yangınları 600 hektardan fazla alanın kül olmasına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:14
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        Japonya'da orman yangını: 600 hektar alan kül oldu
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        Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya'nın batısında devam eden orman yangınları, Ehime eyaletinde 306, Okayama eyaletinde ise 310 hektardan fazla alanı kül etti.

        Yetkililer, yangınların Miyazaki eyaletine de sıçradığını duyurdu. Yangınların etkili olduğu bölgelerde yaşayan binlerce kişi için tahliye emri verildi.

        Ekipler, çalışmalara rağmen alevlerin kontrol altına alınamadığını ve yerleşim yerlerine yaklaştığını duyurdu.

        Japonya'nın batısında hafta sonu orman yangını çıkmış, 3 bine yakın kişi için tahliye emri verilmişti.

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        #Japonya
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