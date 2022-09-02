Japonya'dan silahlanma adımı

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya’nın Doğu Asya’daki politikaları ve "artan savaş tehlikesine karşı ülkeyi korumak için" ileri teknoloji füze üretmeye karar verdi.
Bakanlığın yeni açıkladığı bütçesinde daha önce görülmemiş bir biçimde kruz (seyir) ve balistik füze tedariğine yer vermiş olması, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından dikte ettirilen ve saldırı gücünü sıfırlayan bir anayasayla yönetilen Japonya’nın yıllardır sürdürdüğü pasifize politikasından ciddi bir sapma olarak yorumlanıyor.
Bakanlığın yıllık bütçesinin tartışıldığı sırada yapılan açıklamada "Çin’in Rusya ile olan işbirliğine güvenerek tek taraflı olarak bölgede statükoyu zorla değiştirmeye çalıştığı" ifade ediliyor ve rutin askeri tatbikatlar görünümünde Tayvan’a yaptığı baskıya da dikkat çekilerek “Tayvan’ı Çin’le birleştirmek için askeri güç kullanmaktan vazgeçmediği” çıkarımı yapılıyor.
Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya’nın ordusu veya ileri bir savunma sanayisi bulunmuyor.
Ülkede şimdiye dek sadece Öz Savunma Kuvvetleri adıyla bilinen birimlerin saldırıdan çok savunma amaçlı donanım ve eğitimine yer veriliyordu. Bu birimlerin elinde ise sadece düşük menzilli füzeler var.
Oysa geçen ay ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyareti sırasında gövde gösterisi yapmak isteyen Çin, Japon karasularından 160 kilometreden de az bir bölgeye tam beş adet uzun menzilli balistik füze fırlatmıştı.
Aynı şekilde bölgede aralıklarla füze denemeleri yapan Kuzey Kore de Japon Savunma Bakanlığı tarafından Japonya’ya bir tehdit olarak algılanıyor ve yerli füze üretiminin bu ülkeye karşı da planlandığı anlaşılıyor.
Bakanlığın geliştirmeyi planladığı, yerden atılan kruz füzeleri Mitsubishi Ağır Sanayi tarafından hali hazırda üretilen ve kullanılan Type 12 füzesinin gelişmiş versiyonu olacak.
Bu füze gemilere saldırıda kullanılıyor. Bir diğer füze türü olan yüksek hız balistik füzeler ise yerdeki hedefleri vurabiliyor.
Japon Savunma Bakanlığı yeni bütçede savunma harcamalarının yüzde 3.6 artarak 5.6 trilyon yene (yaklaşık 40 milyar dolar) çıkarılmasını istiyor. Bu rakam, Japonya’yı Amerika ve Çin’den sonra dünyanın en büyük üçüncü savunma harcamasına sahip ülkesi konumuna getirecek.
Asahi gazetesinin haberine göre Savunma Bakanlığı gelecekte hipersonik savaş başlıkları üretmek ve siber savunma, elektromanyetik savaş gücü ve uzay çalışmaları için de bütçe ayıracağını bildirdi.
Başbakan Fumio Kişida Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından bozulan güvenlik dengelerini korumak için Japonya’nın savunma gücünü önemli ölçüde arttıracağını söylemişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Japonya'dan silahlanma adımı: İleri teknoloji füze üretilecek/japonya-dan-silahlanma-adimi-ileri-teknoloji-fuze-uretilecek-3516882
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