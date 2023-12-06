İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olduğunu anımsatan Takahiko Katsumata, şöyle konuştu: "Japonya hükümeti özellikle kırsal kesimlerde insani amaçlarla aktif bir şekilde hibe yardımı sağlamakta olup 2002 yılından beri 48 ilde toplam yaklaşık 6,5 milyon dolar değerinde 87 proje gerçekleştirdi. Bu proje Bingöl'de uygulanan ilk hibe projemiz oldu. Bu proje Japonya hükümetinin desteğiyle afet veya kaza anında arama kurtarma çalışmaları için araç ve ekipman sağlanmakta olup, bu araç Genç Belediyesinin ilk arama kurtarma aracı olmuştur. Genç Belediyesi ile yeni kurulan dostluğumuzu derinleştirecek bir projeyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyum."