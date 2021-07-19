Japonya'daki heyelanın 17'nci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de 3 Temmuz'da meydana gelen afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında dün 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 18'e çıktığını açıkladı.

Kentteki kayıp kişi sayısının 12 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.