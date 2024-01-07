Japonya'daki depremde can kaybı 126'ya yükseldi: 90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkaz altından kurtarıldı
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Depremin ardından enkaz arama kurtarma çalışmaları sürerken, 90 yaşındaki yaşlı kadın 5 gün sonra sağ olarak kurtuldu
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Japonya'da 1 Ocak günü meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından dün gece saatlerinde arama kurtarma ekipleri çöken bir evin enkazından 90 yaşındaki yaşlı kadını sağ olarak çıkardı.
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Ishikawa Eyaleti'nin Suzu kentindeki kadın, Pazartesi günü bölgeyi vuran 7,6 büyüklüğündeki depremden sonra beş günden fazla bir süre hayatta kalmayı başardı.
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Yerel basında kurtarma anına yönelik paylaşılan görüntülerde, kurtarma görevlilileri görülürken yaşlı kadın görülmedi.
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Enkaz altında 72 saatten sonra hayatta kalma şansı azalırken 90 yaşındaki yaşlı kadının 124 saat sonra kurtulması mucize olarak nitelendirildi.
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CAN KAYBI 126'YA YÜKSELDİ
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Yaralı sayısı 560 olarak tespit edildi.
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Pazartesi günü depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanırken, bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Birçok yol ve yapıda hasar meydana gelmişti.
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