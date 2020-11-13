Tavsiye üzerine geldikleri parkı çok beğendiklerini belirten Kirişçi, "Doğal ve çok hoş bir yer. Burayı merak edenlere gelmelerini, görmelerini tavsiye ederiz. Harika bir havası var. Sakin, huzurlu, ailelere uygun. Sonbaharın bütün renklerini de burada görebiliyoruz. Renkler harmanlanmış, harika bir ambiyans oluşmuş" dedi.