Japonya'da Kovid-19 vakalarında yeni rekor!

İHA

Son günlerde art arda kaydedilen yüksek sayıdaki Kovid-19 vakalarıyla gündeme gelen Japonya, bugün yeni bir vaka rekoruna imza attı.

Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede son 24 saatte 920 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu sayısının salgının başlangıcından bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi. Başkent Tokyo'da kayda geçen günlük vakalar da salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 366'ya yükseldi.

ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Bugün Hokkaido eyaletinden 1 kişinin Kovid-19'a yenik düştüğünü açıklayan yetkililer, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 4'e yükseldiğini bildirdi. Ülke genelinde 55 hastanın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

TATİL ENDİŞESİ

Bugün başlayan ve hafta sonu dahil 4 gün sürecek resmi tatilin virüsün bulaşma oranını arttıracağı endişelerine neden olurken, Tokyo Valisi Yuriko Koike dün yaptığı çağrıyı yineledi. Tokyo sakinlerini tatil süresince evde kalmaya çağıran Vali Koike, dışarı çıkmak zorunda olanları da kendilerini ve toplumu korumak için sorumlu davranmaya davet etti.