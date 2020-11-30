Japonya'da inanılmaz ateş topu görüntüsü!

DHA

Japonya’nın Hyogo eyaletinde bir göktaşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada viral oldu.

Japon medyası olaya ilişkin, Mie, Aiçi ve ülkenin diğer batı kesimlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçan göktaşı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

DOLUNAY KADAR PARLAK

Hyogo Eyaletindeki Akashi Belediye Planetaryumu Müdürü Takeshi Inoue, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kadar parlak olması nadir bi durum. Işık patlamasının dolunay kadar parlak olduğuna inanıyoruz" dedi.