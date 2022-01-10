Yıllardır bugünü beklediğini belirten 20 yaşındaki Sayaka Haneda, "Japonlar kendileri için çok önemli olan bu günde kimono giyerek bu bölgeye geliyorlar. Ben de geleneğe uyarak bu ünlü bölgede fotoğraf çekilmek istedim“ ifadelerini kullandı.