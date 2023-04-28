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Japonya'da 1800 yıllık ahşap tören maskesi bulundu

Japonya'nın Osaka eyaletinde, monoray kazısı esnasında sedir ağacından yapılma 1800 yıllık ahşap tören maskesi bulundu

Giriş: 28.04.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya'da 1800 yıllık ahşap tören maskesi bulundu
AA

AA'nın Heritage Daily'den aktardığı haberine göre, Osaka Kültür Mirası Merkezi yetkilileri, Doğu Osaka bölgesinde Osaka Monorayı genişletme çalışmaları çerçevesinde yapılan kazıda, sedir ağacından yontulmuş ve 1800 yıllık olduğu belirlenen, insan yüzü şeklinde bir maske bulunduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre ahşap maskenin yaklaşık 30 santimetre boyunda ve 18 santimetre genişliğinde olduğu; üzerinde iki göz ve bir ağız deliği bulunduğu, bir tarafında ise muhtemelen maskeyi yüzde tutmak için kullanılan ipin geçtiği bir delik olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, maskenin 1800 yıl önce Yayoi döneminde yapılan önemli tarım festivallerindeki dini törenlerde kullanıldığını ifade etti.

Yayoi döneminin ayırt edici özellikleri arasında Yayoi çömlek stillerine işaret eden araştırmacılar, bu dönemde marangozluk ve mimarinin geliştiğini, çeltik tarlalarında yoğun pirinç tarımının başladığını kaydetti.

Bulunan maskenin, bu döneme ait üçüncü ahşap maske örneği olduğu ve Nara eyaletindeki Makimuku Harabeleri'nde ortaya çıkarılan başka bir maskeye benzediğine dikkat çekildi.

Makimukugaku Araştırma Merkezi Direktörü Kaoru Terasawa, yaptığı açıklamada, "Maskenin, insan şeklinde bir tanrı olduğuna inanılan ve 'Okimi' hükümranlığını temsil eden bir 'kafa ruhu' olduğunu düşünüyorum" dedi.

Açıklamada, Okimi'nin, milattan sonra 3'üncü yüzyıldan 7'nci yüzyıla kadar hüküm süren ve halen Nara Vilayeti olarak bilinen bölgedeki etkili boyların oluşturduğu bir siyasi koalisyon olan Yamato Krallığı'nın lideri olduğu belirtildi.

Yapılan kazıda, maskenin yanında, bir ahşap su kovası ve çapa şeklinde kömürleşmiş bir ahşap nesnenin de bulunduğu açıklandı.

Maske, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde Osaka eyaletinin Izumi bölgesindeki Yayoi Kültürü Müzesi'nde sergilenecek.

*Haberin temsili görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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