Japonya açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Fukuşima açıklarında yerel saatle 11.24'te deprem kaydedildi.

60 kilometre derinlikte kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.