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Japonya, 7 bin ada keşfetti

Japonya Coğrafi Veri Dairesi'nin (GSI) dijital haritalandırma çalışmasında, ülkenin bilinenden 7 bin daha fazla adası olduğu ortaya çıktı.

Giriş: 02.03.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
Japon adalarıGetty Images

Japonya Coğrafi Veri Dairesi'nin (GSI) dijital haritalandırma çalışmasında, ülkenin bilinenden 7 bin daha fazla adası olduğu ortaya çıktı.

1987'de Japon Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan sayımda ülkenin sahip olduğu ada sayısı 6.852 olarak açıklanmıştı.

Ancak son sayımda bu sayı 14.125 çıktı.

GSI bu farkı, dijital haritalandırma teknolojisinde kaydedilen ilerlemeyle açıkladı.

Coğrafi Veri Dairesi, ada sayısının artmasına rağmen Japonya'nın yüzölçümünün artmadığını ve karasuları sınırlarının değişmediğini duyurdu.

Japon adalarıGetty Images

Kurumun açıklamasında adaların nasıl sayılacağına ilişkin uluslararası bir sözleşme olmamasına karşın, 35 yıl önceki kriterlerin kullanıldığı ve çevresi 100 metreden büyük olan doğal adaların dikkate alındığı belirtildi.

Japonya bazı ülkelerle adaların egemenlik hakkı nedeniyle sorunlar yaşıyor.

Japonya halen Rusların elinde bulunan güneydeki Kuril adalarını topraklarının bir parçası sayıyor.

Tokyo, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler tarafından ele geçirilen bu adaları "Kuzey Toprakları" diye adlandırıyor.

Japonya ayrıca Doğu Çin Denizi'nde kimsenin yaşamadığı Senkaku Adaları'nda hak iddia ediyor.

Bu adalar Japonya'nın kontrolünde. Ancak Çin, Japonya'nın hak iddiasını karşı çıkıyor.

Japonya ve Güney Kore arasında Japonların Dokdo, Güney Korelilerin de Takeşima dediği bir dizi adacığın statüsü üzerinde 70 yıldır uzlaşma sağlanamadı.

Bu adalar Güney Kore'nin Doğu Denizi, Japonya'nın da Japon Denizi dediği bölgede yer alıyor.

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