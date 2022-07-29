Japon turist Merzifon'dan aldı... Türkiye'yi gezdi!

Japon turist Kotaro Takada, Amasya'nın Merzifon ilçesinden aldığı eşekle çıktığı Türkiye turunu, İzmir'in Torbalı ilçesinde tamamladı.
AA'nın haberine göre daha önce de çeşitli ülkeleri gezen 30 yaşındaki Kotaro, Türkiye seyahati için eşekle yolculuğu tercih etti.
Mayıs ayında Merzifon'dan bir eşek satın alan Kotaro Takada, "Sorotsube" ismini verdiği eşeğiyle her gün sabahın ilk ışıklarıyla başladığı yolculuğunda köy yollarından geçerek Kapadokya'nın da aralarında olduğu turistik yerleri ve yaylaları adım adım dolaştı.
Kotaro, bazen otellerde bazen de kendisine evini açan ailelerin yanında konakladı.
Seyahati boyunca doğayı keşfedip yürümenin keyfini çıkaran Japon turistin Türkiye turu, eşeğini bırakacağı çiftliğin bulunduğu Torbalı'da sona erdi.
"EŞEKLER DE İNSANLAR GİBİ ÇOK DUYGUSAL"
Kotaro Takada, 5 yıl önce gittiği Fas'ta eşekle seyahat etme fikrinin oluştuğunu, Türkiye'nin böyle bir seyahat için güvenli ülke olduğunu düşündüğünü söyledi.
Ülkeyi dolaşırken kendisini görenlerin farklı tepkiler verdiğini belirten Kotaro, "Beni Afgan ve çoban zannediyorlar. Japon olduğumu söyleyince 'Teknoloji ülkesisiniz, neden eşek?' diye soruyorlar. Japon olduğumu söylediğimde inanmıyorlar. Acelem yok. Yavaş seyahat etmeyi seviyorum. Yürümeyi, eşekleri seviyorum. Eşekler insanlar gibi çok duygusal. Eşeğim olmasa yürümeye devam etmezdim" diye konuştu.
Kotaro, hayvanın başlarda kendisinden iki kez kaçmaya çalıştığını ama sonra alıştığını ifade etti.
YAYLALARDA GEÇİRDİĞİ ZAMANI UNUTAMIYOR
Seyahatinde gördüğü yaylalara hayran kaldığını aktaran Kotaro Takada, "En güzel anımızı Isparta'da gittiğimiz bir yaylada yaşadık. Doğanın tadını çıkardık. Çok sessizdi. Temiz hava ve cennet gibi yerdi" dedi.
Türkleri çok yardımsever bulduğunu dile getiren Kotaro, "Yozgat Sorgun'da bir adam yaylada bana evini açtı. 'İstediğin kadar kalabilirsin, sen Tanrı misafirisin' dedi. Türk insanı beni sürekli çaya davet etti. Her gün çay içtim. Ekmek, çorba, karpuz yedim, içtim. Birçok Türk bana yardım etti" ifadesini kullandı.
"Sorotsube"yi Torbalı'ya bağlı Çapak Mahallesi'ndeki bir çiftliğe teslim edeceğini anlatan Kotaro Takada, gideceği Avrupa ülkelerinde de eşek alıp seyahatine devam edeceğini kaydetti.
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