Japon Tsugumi Sakurai, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında kadınlar 57 kiloda altın madalya Japon Tsugumi Sakurai'nin oldu.
Giriş: 10.08.2024 - 01:13 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:13
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında kadınlar 57 kiloda madalya alanlar belli oldu.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Moldovalı Anastasia Nichita'yı mağlup eden Japon Tsugumi Sakurai altın madalya elde etti.
Bu kategoride ABD'li Helen Louise Maroulis ile Çinli Kexin Hong bronz madalyayı paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ