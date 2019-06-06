Hollywood'daki taciz skandallarının sembolü olan MeToo (Ben de) akımına benzer şekilde, Japon kadınlar da 'ayakkabı ızdırabı' anlamına gelen 'KuToo' kampanyası başlattı. Hareketin lideri oyuncu Yumi Ishikawa, cinsiyet ayrımcılığına karşı olduklarını söyledi.

Ishikawa'nın internet üzerinden başlattığı işyerinde topuklu ayakkabı giyme zorunluluğuna karşı kampanyaya 20 bine yakın imza atıldı. Dilekçe, hafta başında Çalışma Bakanlığı'na sunuldu. Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, dün parlamento komitesi oturumunda görüşülen konuya ilişkin topuklu ayakkabıyı savununca tepkileri de üzerine çekti. Bakan, "İşyerlerindeki bazı pozisyonlarda, alışılmış sosyal beklentiler gereği topuklu ayakkabıya ihtiyaç duyulabilir" dedi. Çalışanların sağlığının korunması gerektiğini belirten Bakan Nemoto, işlerin çok çeşitli olduğunu söyledi.