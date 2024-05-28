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        Haberler Gündem Güvenlik Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi - Öne Çıkan Haberler

        Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi

        Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde fay hatlarının geçtiği bölgelere uyarı üstüne uyarılar gelmeye devam ediyor. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar için 'sismik izolatörler' kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:50
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        Depremde hayat kurtaracak öneri
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        Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar için sismik izolatörler kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        Japon uzman, Siirt Üniversitesince (SİÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"nda konuştu.

        Türkiyede ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgi veren Moriwaki, depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasara ilişkin veriler paylaştı.

        "DENİZ KUMU KULLANILDIĞI İÇİN BİNALAR ÇÖKTÜ"

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        İzmirde 2020de meydana gelen depreme değinen Moriwaki, bu depremin merkez üssünün İzmir bölgesindeki fay hatları olmadığını belirtti.

        Moriwaki, şöyle dedi:

        "Depremde 17 bina çöktü. Deprem Ege tarafında, Yunanistandaki adalardan uzak bir yerin fay hattıydı. Aslında küçük bir depremdi, ona rağmen binalar çöktü. Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü. Ege tarafında Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi uzun fay hattı yok. Küçük ve ince fay hatları var. Sık sık deprem meydana gelebilir ama ince ve kısa olduğu için küçük deprem olabileceğini söyleyebiliriz. 6 veya en fazla 7 söyleyebiliriz."

        İstanbulda yaşadığını ve kaldığı binayı iyi bildiğini dile getiren Moriwaki, Türkiyede depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine inandığını belirtti.

        Moriwaki, bu nedenle 2011den sonra eğitimlere başladığını, herkesin depremlerin nerede ve ne zaman olacağına dair sorular sorduğunu aktardı.

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        Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve buna göre herkesin önlem alması gerektiğini ifade eden Moriwaki, yapılarda sismik izolatör kullanımının önemine dikkati çekti.

        Moriwaki, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sismik izolatör varsa yatay yük az oluyor ve sallantı olmuyor. Olağanüstü büyük deprem gelse de sismik izolatör varsa sıkıntı yok. Türkiyede 100ü aşkın yatak bulunan hastanelerde sismik izolatör kullanmak lazım. Sismik izolatör varsa ameliyat da devam eder. Japonyada büyük depremlere rağmen binalar çökmediği halde neden Türkiyede çöküyor? şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Türkiye de bunu yapabilir."

        Mustafa Kemal Atatüke olan sevgisini de dile getiren Moriwaki, sunumunda Atatürkün fotoğraflarına yer verdi.

        Sempozyuma, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        #Yoshinori Moriwaki
        #istanbul deprem
        #Sismik izolatör
        #Son dakika haberler
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