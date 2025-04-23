Jane Fonda'dan fosil yakıt isyanı

ABD'li ünlü oyuncu Jane Fonda, New York'ta önemli bir etkinliğe katılarak dikkatleri çekti. Millennium Otel ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Gezegen İçin Eylem' adlı toplantıda Fonda, fosil yakıtlarına verilen devlet desteklerinin (sübvansiyonların) artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

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Ünlü oyuncu, bunun yerine temiz enerji kaynaklarına geçişin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Yani Jane Fonda, dünyamızın iyiliği için fosil yakıtlarına yapılan yardımların kesilmesini ve güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere daha çok yatırım yapılmasını istedi.