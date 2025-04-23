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        Haberler Magazin Jane Fonda'dan fosil yakıt isyanı - Magazin haberleri

        Jane Fonda'dan fosil yakıt isyanı

        Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda, New York'ta katıldığı 'Gezegen İçin Eylem' etkinliğinde fosil yakıtlarına verilen devlet desteğinin durdurulmasını ve yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:00
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        Ünlü oyuncudan fosil yakıt isyanı
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        ABD'li ünlü oyuncu Jane Fonda, New York'ta önemli bir etkinliğe katılarak dikkatleri çekti. Millennium Otel ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Gezegen İçin Eylem' adlı toplantıda Fonda, fosil yakıtlarına verilen devlet desteklerinin (sübvansiyonların) artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

        Ünlü oyuncu, bunun yerine temiz enerji kaynaklarına geçişin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Yani Jane Fonda, dünyamızın iyiliği için fosil yakıtlarına yapılan yardımların kesilmesini ve güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere daha çok yatırım yapılmasını istedi.

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