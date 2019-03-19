Jandarma piyasaya sürülmesine izin vermedi

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği skunk adındaki yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde eğlence mekanlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Fatih ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; şüphelileri adım adım takibe başladı. Uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

ARAÇTAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin kullandığı araçta detektör köpeği VADİ’nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilo uyuşturucu madde Skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.