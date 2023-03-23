Dünya'dan 40 ışıkyılı uzaklıktaki gezegende toz fırtınası!

HABERTURK.COM

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, güneş sisteminin dışında yer alan çift güneşli bir gezegende şiddetli bir toz fırtınasının meydana geldiğini tespit etti.

NASA'nın haberine göre VHS 1256 olarak adlandırılan dev ötegezegen, Dünya'ya 40 ışıkyılı uzaklıkta.

GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDA İLK KEZ MEYDANA GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

James Webb teleskobu, bu gezegende meydana gelen hava olaylarını detaylandırdı. Buna göre, çift güneşli gezegende şiddetli bir toz fırtınası meydana geldi. Bunun güneş sistemi dışında meydana gelen ilk şiddetli toz fırtınası olduğu düşünülüyor.

Arizona Üniversitesi'nden araştırmacı Brittany Miles, "VHS 1256, Pluto'nun Güneş'e uzaklığından dört kat daha uzak bu da onu James Webb için harika bir hedef yapıyor" dedi.

Dünya'ya 40 ışıkyılı uzaklıktaki dev ötegezegen, Jüpiter'den 19 kat büyük.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO