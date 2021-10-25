James Michael Tyler bugün üzücü bir haberle gündem oldu. İleri düzeyde prostat kanseri ile mücadele eden ünlü aktör, 59 yaşında yaşamını yitirdi...

JAMES MICHAEL TYLER KİMDİR?



28 Mayıs 1962 doğumlu Amerikalı olan oyuncu Friends dizisindeki Gunther rolü ile tanınmıştı.



2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı.



Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.