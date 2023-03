Cameron, '2023 Akademi Ödülleri'nde, bu kez 'Avatar'ın devam filmi 'Suyun Yolu'yla (The Way of the Water) bir kez daha 'En İyi Film' dalında aday gösterilmişti.



2009 tarihli ilk 'Avatar' üç kategoride (En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film Kurgusu) aday gösterilmiş fakat bunlardan hiçbirini kazanamamıştı.



Cameron, bu yıl 'The Banshees of Inisherin', 'Elvis', 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All at Once), 'Fabelmanlar' (The Fabelmans), 'Tár', 'Top Gun: Maverick', 'Hüzün Üçgeni' (Triangle of Sadness) ve 'Women Talking'e karşı yarışmıştı.



Fotoğraflar: AP, Reuters