Ülkemizin yetiştirdiği en önemli arkeologlardan biri olan Jale İnan, teknoloji devi Google tarafından aramızdan ayrılışının 20. yıldönümünde anılıyor. Hayat hikayesi günün hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan Jale İnan ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...