Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu kaydedilen ve sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öne sürülen Jakub Moder geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. 1999 doğumlu genç Polonyalı'nın sözleri, gelecek sezon takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

Sporx'te yer alan habere göre Lech Poznan'ın forma tanıtımı ve futbolcuların koronavirüs önlemleri çerçevesinde taraftarla buluştuğu organizasyonda konuşan Moder önümüzdeki sezon takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Genç orta saha açıklamasında, "Takım olarak çok uyumluyuz ve geçen sezon da tam olarak böyleydik. Tüm takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Hayalim Polonya Şampiyonluğu yaşamak Polonya Kupası'nı kazanmak. Atmosferimiz harika, birlikte iyi çalışıyoruz ve sanırım artık ligde de aynı hedefte olacağız" sözlerini kullanarak açıkça takımdan ayrılmayacağına yönelik izlenim verdi.