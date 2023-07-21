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        Haberler Otomobil Jaguar Land Rover'a yeni CEO - Otomobil Haberleri

        Jaguar Land Rover'a yeni CEO

        Hintli Tata Motors'un sahibi olduğu İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, Kasım ayından buna yana geçici CEO pozisyonunda bulunan Adrian Mardell'i, önümüzdeki 3 yıl için yeni CEO olarak görevlendirdi

        Reuters
        Giriş: 21.07.2023 - 10:32
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        İngiliz üreticiye yeni CEO!
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        İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, yeni CEO'sunu açıkladı. Hintli Tata Motors'un sahibi olduğu şirket, bir süre önce geçiçi olarak kaptan koltuğuna atanan Adrian Mardell'in, 3 yıllığına İngiliz üreticinin yeni CEO'su olarak görevlendirildiğini bildirdi.

        33 yıldır Jaguar Land Rover'da farklı görevlerde bulunan Mardell, 2019'da şirketin CFO'su görevine getirilmişti. Mardell, Jaguar Land Rover'in Renault'tan transfer ettiği Thierry Bollore'nin kişisel nedenlerden dolayı istifası sonrası Kasım ayında şirketin geçici CEO'luğunu üstlenmişti.

        Adrian Mardell'in CEO olarak atanması ile birlikte, McLaren Automative'in CFO'su Richard Molyneux da Jaguar Land Rover'ın yeni CFO'su olarak görevlendirdi.

        Söz konusu atamalar, Tata Group'un İngiltere'de elektrikli araç batarya fabrikası yatırımı yapacağının açıklanmasının hemen ardından geldi.

        Range Rover ve Defender gibi modeller ile satışlarını artıran Jaguar Land Rover, ilk çeyrek satış hacminde yüzde 30'luk bir artış bildirdi.

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