07 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jack Reacher 2 filmi oyuncuları kimler, Jack Reacher 2 konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizlerin sezon finali yaotığı yaz ayında kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Star TV'de ise bu akşam başrolünü Tom Cruise'un aldığı Jack Reacher 2 filmi var.
JACK REACHER 2 OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise - Jack Reacher
Cobie Smulders - Susan Turner
Danika Yarosh
Aldis Hodge
Patrick Heusinger - Avcı
Holt McCallany
Austin Hebert
Robert Catrini
Robert Knepper - General Harkness
Billy Slaughter
JACK REACHER 2 KONUSU NEDİR?
Jack Reacher: Asla Geri Dönme (orijinal hali: Jack Reacher: Never Go Back) Amerikan aksiyon gerilim filmi. Yönetmeni Edward Zwick ve senaristleri Richard Wenk ve Marshall Herskovitz'dir. Bu film 2012 yılında çekilen Jack Reacher filminin devam filmidir. Filmin başrollerinde Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Holt McCallany yer almaktadır. 20 Ekim 2015 tarihinde New Orleans şehrinde çekimlerine başlanıldı. Film 21 Ekim 2016 tarihinde vizyona girmiştir.
Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir.
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