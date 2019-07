Jack Reacher 2 filmi oyuncuları kimler, Jack Reacher 2 konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizlerin sezon finali yaotığı yaz ayında kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Star TV'de ise bu akşam başrolünü Tom Cruise'un aldığı Jack Reacher 2 filmi var.

JACK REACHER 2 OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Jack Reacher

Cobie Smulders - Susan Turner

Danika Yarosh

Aldis Hodge

Patrick Heusinger - Avcı

Holt McCallany

Austin Hebert

Robert Catrini

Robert Knepper - General Harkness

Billy Slaughter

JACK REACHER 2 KONUSU NEDİR?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme (orijinal hali: Jack Reacher: Never Go Back) Amerikan aksiyon gerilim filmi. Yönetmeni Edward Zwick ve senaristleri Richard Wenk ve Marshall Herskovitz'dir. Bu film 2012 yılında çekilen Jack Reacher filminin devam filmidir. Filmin başrollerinde Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Holt McCallany yer almaktadır. 20 Ekim 2015 tarihinde New Orleans şehrinde çekimlerine başlanıldı. Film 21 Ekim 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir.