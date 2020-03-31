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Dünyaca ünlü oyuncu ve komedyen Jack Black, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden eğlendirmeye devam ediyor.

Kendisine TikTok hesabı açan Black, önceki gün evinin bahçesinde kovboy şapkası ve çizmeleriyle dans ettiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü komedyenin videosu yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

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