HABERTURK.COM

Jabbar, "Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun" sözleriyle herkesin aklına kazınan ve bir Türk sanat müziği klasiği olan esere, elektronik bir doku ve şahsına münhasır vokaliyle yepyeni bir şekil verdi.

Güftesi Mustafa Töngemen, bestesi ise Erdinç Çelikkol ait olan 'Ne Olursun'un düzenlemelerini Jabbar üstlendi. 'Ne Olursun' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.