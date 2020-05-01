Jabbar ve Grogi'den 'Yaz Beni' - Magazin haberleri

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Jabbar, Grogi'nin kendisine vokallerde eşlik ettiği "Yaz Beni" şarkısının akustik versiyonunu dinleyicilerle buluşturdu. Yaz Beni, karantina sürecinde evde çekilen videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Jabbar'ın ocak ayında çıkardığı "3leme" EP'sinde yer alan "Yaz Beni", enerjik melodisiyle beğeni toplamıştı. Sözleri ve bestesi Jabbar'a ait olan şarkı, Grogi'nin seslendirdiği rap bölümüyle birlikte orijinal bir hal alıyor.