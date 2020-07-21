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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul'dan taşınarak, ailesi ile birlikte İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Hafta sonunu çocukları ile geçiren Yıldızhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kızlarının boyuna ulaştığı görülen türkücü, "Hem iş hem de ufak bir kafa dağıtmak için kızlarımla İstanbul’a geldik. Gelmişken boğaz havası almadan olmaz tabii" dedi.