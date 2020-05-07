Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de görülmesiyle kendini İzmir'deki oteline kapatan İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Oğlu Mustafa ile birlikte alışverişe çıktığını belirten Yıldızhan, "Çok önemli bir görüşmemden dolayı İstanbul'a geldik. Akşam içinde iftarlık eksiklerimiz vardı, markete onları tamamlamaya geldik" ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Yıldızhan, şunları söyledi:
Özellikle İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu hocamızın vefat etmesi beni derinden etkiledi. Kendisiyle iyi bir hukukumuz vardı.
Sonuçta 52 yaşındaydı kendisi, çok erken yaşta kaybettik. Bu koronavirüs hepimize gösterdi ki; Malın olsa, mülkün olsa, şanın, şöhretin olsa ne yazar?
286 personelini ücretli izine çıkarttığını dile getiren Yıldızhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Yapılan yardımlar anlatılmaz. Ben çevreme olabildiğince kol, kanat germeye çalışıyorum ama bizlerin güçleri de bir yere kadar.
Umarım kısa sürede son bulur. Benim yanımda çalışan 286 personelim var. Ben çalışanlarımı ücretli izine çıkarttım ama nereye kadar dayanılabilinir?
Geçtiğimiz haftalarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastane personellerine yaptığı yemek jesti doktorların teşekkür etmesiyle ortaya çıkan Yıldızhan, konunun sorulması üzerine ise, şunları söyledi:
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