286 personelini ücretli izine çıkarttığını dile getiren Yıldızhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yapılan yardımlar anlatılmaz. Ben çevreme olabildiğince kol, kanat germeye çalışıyorum ama bizlerin güçleri de bir yere kadar.

Umarım kısa sürede son bulur. Benim yanımda çalışan 286 personelim var. Ben çalışanlarımı ücretli izine çıkarttım ama nereye kadar dayanılabilinir?