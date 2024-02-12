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        Haberler Magazin İzzet Antebi yeni sevgilisiyle görüntülendi: Saçınla yüzünü kapat - Magazin haberleri

        İzzet Antebi yeni sevgilisiyle görüntülendi

        İzzet Antebi, Levent'teki bir mekânın önünde yeni sevgilisiyle görüntülendi. Basın mensuplarını fark eden Antebi, sevgilisine "Saçınla yüzünü kapat" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 07:25 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:41
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İzzet Antebi, Levent'teki bir mekânın önünde görüntülendi. Etiler'deki başka bir mekândan çıkan Antebi, arkasında da sevgilisinin geldiği arabayla birlikte iki araba Levent'e gitti.

        "YÜZÜNÜ KAPAT"

        Araçlarından inen ikiliden İzzet Antebi, gazetecilere "Neyi çekiyorsunuz?" diye sordu. Ardından yanındaki hanımefendiye "Saçınla yüzünü kapat" diyerek uyarıda bulundu. İkili, daha sonra mekâna girdi.

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        #İzzet Antebi
        #yeni sevgili

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